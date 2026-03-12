Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, заявил о беспрецедентной работе по модернизации ключевой инфраструктуры страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, государство реализует сотни проектов в сферах водоснабжения, энергетики и транспорта — от строительства водохранилищ и электростанций до обновления железных дорог, вокзалов и автомобильных трасс.

«Государство запустило беспрецедентно масштабную работу по модернизации критически важной инфраструктуры. Все мы хорошо знаем, что вода – это основа жизни. Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение. В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением. На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары. Государство принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры. В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях. Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году. Всего в этом году реализуется более 220 проектов по модернизации и строительству новых водохозяйственных объектов», – сказал Глава государства.

Президент высказался и о модернизации коммунально-энергетической инфраструкты.

«Правительство приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры. На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей. В качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики. Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС. Мирный атом, а также чистая угольная генерация – это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность укрепления транспортно-транзитного потенциала страны.