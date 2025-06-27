В Казахстане продолжается масштабный проект по среднему ремонту автодорог республиканского значения, реализуемый в рамках поручения Главы государства., передает BAQ.KZ. В настоящее время по всей стране ведутся работы на 177 объектах общей протяжённостью около 4 тысяч километров, из которых 160 проектов перешли с 2024 года, а 17 - новые. Ремонт включает полный цикл обновления дорог - от ресайклирования основания до укладки верхнего слоя покрытия, сообщают в Министерстве транспорта РК.

К настоящему моменту ресайклирование основания завершено на 857 километрах дорог. Лидерами по объёмам работ стали Костанайская область с 193 километрами, Карагандинская - с 131 километром и Северо-Казахстанская - с 129 километрами. На многих объектах уже уложен нижний слой покрытия протяжённостью 843 километра, при этом наибольшие показатели отмечены в Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Верхний слой покрытия уложен на 560 километрах дорог, в числе лидеров - Туркестанская, Карагандинская и Акмолинская области.

Проект охватывает как ключевые межобластные магистрали, включая трассы "Жезказган – Петропавловск", "Караганда – Аягоз – Бугаз" и "Костанай – Мамлютка", так и дороги, ведущие к туристическим объектам, таким как "Астана – Коргалжын" и "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи".

Реализация программы способствует не только обновлению транспортной инфраструктуры, но и повышению транспортной доступности регионов, развитию внутреннего туризма, а также укреплению безопасности и комфорта на дорогах по всей стране.