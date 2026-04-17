В Казахстане из торговых цепочек исключили 73 посредника

В Казахстане действуют специальные комиссии под председательством заместителей акимов, которые анализируют цепочки поставок, выявляют непродуктивных посредников и принимают решения по их исключению.

Однако отмечается, что не во всех областях эта работа дает реальные результаты.

Исключены десятки посредников

С начала года по стране проведено порядка 316 заседаний комиссий, по итогам которых из торговых цепочек исключено 73 посреднических звена.

Комитет торговли поручил акиматам усилить контроль и обеспечить практическую результативность этой работы.

Проверки в регионах продолжатся

В рамках рабочего визита в Туркестанскую область Ернур Жаутикбаев посетил стабилизационный фонд, социальные магазины и рынки региона.

В ведомстве сообщили, что подобные выездные совещания будут проводиться на системной основе по всей стране для адресного решения проблем в сфере торговли и ценообразования.