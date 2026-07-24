В Казахстане изменили формат работы Совета отечественных предпринимателей

Совет отечественных предпринимателей при Правительстве Республики Казахстан начал работать в обновленном формате. Изменения направлены на повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса, ускорение выработки практических решений и улучшение делового климата в стране.

Как сообщили в НПП "Атамекен" теперь заседания Совета будут проводиться по тематическому принципу. Каждая встреча будет посвящена решению конкретных вопросов, актуальных для отдельных отраслей экономики.

В связи с этим изменен подход к формированию состава участников. Представителей бизнеса и отраслевых ассоциаций будут приглашать адресно, в зависимости от тематики заседания. Рабочий орган Совета будет определять состав участников с учетом рассматриваемых вопросов, что позволит сосредоточить обсуждение на наиболее актуальных проблемах и повысить эффективность принимаемых решений.

Еще одним важным изменением стало расширение участия государственных органов. К работе Совета будут привлекаться практически все профильные ведомства, что позволит оперативно согласовывать межведомственные решения и быстрее реагировать на запросы предпринимательского сообщества.

По инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» увеличена и периодичность проведения заседаний. Теперь Совет будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Практическая эффективность нового формата уже была продемонстрирована на недавнем заседании под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова. Встреча была посвящена реализации поручений Главы государства по развитию отечественной фармацевтической и медицинской промышленности.

В ходе открытого диалога представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и руководители предприятий отрасли обсудили меры по стимулированию отечественного производства, совершенствованию механизмов государственных закупок, а также повышению доступности лекарственных средств и медицинских изделий для населения.

По итогам заседания Премьер-министр дал профильным министерствам и ведомствам ряд протокольных поручений, направленных на дальнейшее развитие фармацевтической и медицинской промышленности.