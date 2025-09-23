В Казахстане изменили правила пересечения границы
Министр финансов Казахстана подписал приказ о внесении изменений в правила пересечения государственной границы автотранспортом и перевозки грузов и товаров, передает BAQ.KZ.
Документ вступил в силу 23 сентября 2025 года.
Согласно поправкам, теперь въезд и выезд автомобилей через пункты пропуска осуществляется с использованием системы электронной очереди (СЭО). Для этого местные исполнительные органы обязаны организовать зоны ожидания рядом с погранпунктами.
Предусмотрены два режима прохождения границы:
-
внеочередной пропуск — для почтовых операторов, скоропортящихся, опасных, экспортных, гуманитарных и военных грузов (но не более 5% от суточной пропускной способности пункта);
-
ускоренный порядок — доступен для физических и юридических лиц за отдельную плату, но не более 1% от суточного потока.
Регистрация в СЭО возможна через сайт или мобильные сервисы с подтверждением по ЭЦП или СМС. Система автоматически проверяет данные автомобиля, наличие страховки, штрафов и задолженностей.
При этом, если водитель внес недостоверные данные, его учетная запись блокируется. Жалобы на действия регистратора рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а обратиться в суд можно только после досудебного обжалования.
Въезд автомобилей в пункт пропуска осуществляется через автоматические шлагбаумы и камеры распознавания номеров. Забронировать очередь можно только при отсутствии других активных бронирований по данному автомобилю.
Оплата производится безналичным способом, включая гарантийный взнос. В случае отказа от услуги деньги не возвращаются, но один раз разрешается перенести бронь без дополнительной оплаты.
