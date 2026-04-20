В Казахстане изменили правила выплат военнослужащим

В Казахстане внесены изменения в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим. Соответствующий приказ подписал министр обороны, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Документ вносит поправки в действующие правила, утверждённые ранее, и уточняет структуру выплат, а также отдельные процедуры, связанные с прохождением службы.

Что входит в денежное довольствие

Согласно обновлённым нормам, денежное довольствие остаётся основным источником материального обеспечения военнослужащих и выплачивается ежемесячно. В его состав входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, а также надбавки за особые условия службы и другие предусмотренные доплаты.

При этом уточняется, что для военнослужащих срочной службы, а также кадетов и курсантов, денежное довольствие (стипендия) включает только должностной оклад.

Изменены оклады при назначении

Военнослужащим, назначенным на должности солдат и сержантов, оклад выплачивается со дня издания приказа о принятии дел и должности.

До этого предусмотрены следующие уровни выплат:

— после срочной службы — оклад по 2 уровню должности

— выпускникам военных учебных заведений — по 3 уровню должности

— контрактникам — по 2 уровню должности

Премии и юбилеи - с 40 лет

Изменены правила премирования. Теперь юбилейными датами считаются:

— 40 лет

— далее каждые 5 лет

Премии могут выплачиваться за выполнение задач, результаты службы и особые достижения.

Матпомощь привязали к МЗП

Существенно пересмотрены размеры материальной помощи — теперь они рассчитываются от минимальной заработной платы (МЗП):

— смерть близких — до 5 МЗП

— брак — до 3 МЗП

— рождение ребёнка — до 3 МЗП

— ущерб имуществу — до 3 МЗП

— лечение — до 3 МЗП

— выход на пенсию — до 3 МЗП

Введены сроки подачи

Рапорт на материальную помощь необходимо подать:

— в течение 2 месяцев после события

— при выходе на пенсию — не позднее 1 месяца до исключения из списков части