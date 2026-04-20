В Казахстане изменили правила выплат военнослужащим
Оклады при назначении привязали к уровням должностей.
В Казахстане внесены изменения в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим. Соответствующий приказ подписал министр обороны, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Документ вносит поправки в действующие правила, утверждённые ранее, и уточняет структуру выплат, а также отдельные процедуры, связанные с прохождением службы.
Что входит в денежное довольствие
Согласно обновлённым нормам, денежное довольствие остаётся основным источником материального обеспечения военнослужащих и выплачивается ежемесячно. В его состав входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, а также надбавки за особые условия службы и другие предусмотренные доплаты.
При этом уточняется, что для военнослужащих срочной службы, а также кадетов и курсантов, денежное довольствие (стипендия) включает только должностной оклад.
Изменены оклады при назначении
Военнослужащим, назначенным на должности солдат и сержантов, оклад выплачивается со дня издания приказа о принятии дел и должности.
До этого предусмотрены следующие уровни выплат:
— после срочной службы — оклад по 2 уровню должности
— выпускникам военных учебных заведений — по 3 уровню должности
— контрактникам — по 2 уровню должности
Премии и юбилеи - с 40 лет
Изменены правила премирования. Теперь юбилейными датами считаются:
— 40 лет
— далее каждые 5 лет
Премии могут выплачиваться за выполнение задач, результаты службы и особые достижения.
Матпомощь привязали к МЗП
Существенно пересмотрены размеры материальной помощи — теперь они рассчитываются от минимальной заработной платы (МЗП):
— смерть близких — до 5 МЗП
— брак — до 3 МЗП
— рождение ребёнка — до 3 МЗП
— ущерб имуществу — до 3 МЗП
— лечение — до 3 МЗП
— выход на пенсию — до 3 МЗП
Введены сроки подачи
Рапорт на материальную помощь необходимо подать:
— в течение 2 месяцев после события
— при выходе на пенсию — не позднее 1 месяца до исключения из списков части
