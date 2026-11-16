В Казахстане изменили требования к инклюзивному образованию

В Казахстане пересмотрели требования к обучению детей с особыми образовательными потребностями. Изменения касаются работы педагогов-ассистентов, создания специальных кабинетов и подготовки учителей. По словам депутатов, от этих решений зависят условия обучения более 200 тысяч детей, передаёт BAQ.KZ.

О принятых изменениях рассказала вице-спикер Курултая Динара Закиева на правительственном часе, посвящённом реализации Концепции «Дети Казахстана».

Как выяснилось, первоначальный проект приказа Министерства просвещения не учитывал ряд важных вопросов. Депутаты предложили конкретизировать условия открытия кабинетов для детей с особыми образовательными потребностями, чётко определить обязанности педагогов-ассистентов и предусмотреть обучение учителей методам коррекции поведения.

Министерство просвещения учло эти замечания и приняло приказ с соответствующими изменениями.

«За этим приказом стоят более 200 тысяч детей. Это результат нашей совместной работы», – подчеркнула Динара Закиева.

По словам вице-спикера, депутаты также представили предложения по 12 из 66 задач, рассматриваемых в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана». Основное внимание уделили качеству принимаемых решений и срокам их исполнения.