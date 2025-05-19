С 19 мая 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила выплаты денежного содержания военнослужащим, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующий приказ № 527 был подписан Министерством обороны 5 мая и касается как действующих военнослужащих, так и резервистов, миротворцев и военных, находящихся под следствием.

Теперь резервисты будут получать выплаты напрямую в тех воинских частях, куда они зачислены для прохождения службы. Денежные средства будут начисляться одновременно с довольствием военнослужащих, проходящих службу по контракту, что должно упростить и ускорить сам процесс получения выплат.

Особое внимание в приказе уделено участникам миротворческих операций. Военнослужащим, временно направленным за пределы своей части, выплаты будут осуществляться исходными подразделениями — на основании приказа командира, издавшего распоряжение об их убытии. Это обеспечивает прозрачность и регулярность поступлений в период участия в международных миссиях.

Также установлены новые нормы выплат в отношении военнослужащих, находящихся под следствием. Если в отношении военного вынесено постановление о квалификации его действий как подозреваемого, но при этом он остаётся на свободе, то ему будет начисляться ежемесячное пособие в размере оклада за воинское звание. При этом сумма не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной на текущий финансовый год. Однако если в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, выплаты временно приостанавливаются до окончательного решения суда.

Новый приказ направлен на повышение прозрачности, справедливости и эффективности системы военных выплат в Казахстане. Минобороны подчёркивает, что все изменения разработаны с учетом норм законодательства и ориентированы на защиту прав военнослужащих в различных служебных ситуациях.