С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения по налогу на транспортные средства, предусмотренные новым Налоговым кодексом, передаёт BAQ.KZ.

Одним из ключевых нововведений стало применение понижающих коэффициентов при расчёте налога на легковые автомобили в зависимости от срока их эксплуатации. Для автомобилей возрастом от 10 до 20 лет установлен коэффициент 0,7, а для машин старше 20 лет — 0,5. При этом, поскольку налог уплачивается по итогам года, сумма с учётом новых коэффициентов будет рассчитана за 2026 год и подлежит уплате в 2027 году.

Также из Налогового кодекса исключены ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведённых, собранных или ввезённых на территорию Казахстана после 31 декабря 2013 года.

Дополнительные льготы предусмотрены для крестьянских и фермерских хозяйств. В частности, они освобождаются от уплаты налога на одно легковое моторное транспортное средство типа пикап с грузовой платформой и кабиной водителя, отделённой от грузового отсека жёсткой стационарной перегородкой.

Кроме того, исключена норма, определявшая категории транспортных средств по их виду (пикапы, джипы, лимузины, фургоны). Теперь категория транспортного средства будет определяться в соответствии с категорией права управления, указанной в свидетельстве о регистрации (A, B, C, D).

В целях сокращения налоговой отчётности отменено обязательство по представлению расчёта текущих платежей по налогу на транспорт. С 2026 года налогоплательщики будут подавать только годовую декларацию и производить уплату налога один раз по итогам года.

Изменения направлены на упрощение администрирования и снижение налоговой нагрузки для отдельных категорий владельцев транспортных средств.