С 1 июля 2026 года все инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации для объектов, реализуемых за счет государственных инвестиций, проводятся через Единый строительный портал Qportal.kz.

Новый порядок введен в соответствии с требованиями Строительного кодекса Республики Казахстан.

Все этапы – в одном месте

Портал работает по принципу «одного окна». Через него в электронном формате проходят практически все этапы подготовки проекта: заключение договоров, создание рабочих групп, разработка и согласование технических заданий, утверждение графиков работ, согласование результатов инженерных изысканий и проектной документации, а также оформление актов выполненных работ.

Все документы подписываются с помощью электронной цифровой подписи.

Документы сразу направляются на экспертизу

После завершения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации материалы через Qportal.kz отправляются на государственную экспертизу.

Таким образом, весь процесс – от проведения инженерных изысканий до получения экспертного заключения – теперь проходит в единой цифровой системе.

Подробные инструкции по работе с порталом размещены на главной странице Qportal.kz в разделе «Инструкции заказчика». При возникновении вопросов пользователи могут обратиться в службу поддержки портала по электронной почте help@qportal.kz или по телефону +7 (7172) 57-37-30.