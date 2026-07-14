В Казахстане изменится государственная гарантия пенсионных накоплений: что нужно знать вкладчикам?

В Казахстане рассматривается вопрос внесения изменений в действующую систему государственных гарантий сохранности пенсионных накоплений. Если соответствующий закон будет принят, государство больше не будет, как прежде, в полном объеме гарантировать доходность всех пенсионных накоплений. В первую очередь это связано с тем, что гражданам планируют разрешить полностью передавать пенсионные активы частным управляющим инвестиционным компаниям.

По словам экономиста Айбара Олжай, наличие такой гарантии в прежней системе имело свои причины.

Почему государство раньше предоставляло гарантию?

Ранее пенсионными накоплениями казахстанцев в основном управляло государство. Поскольку у граждан не было возможности выбирать направление инвестирования, риск того, что инвестиционный доход окажется ниже инфляции, государство также брало на себя.

Теперь ситуация меняется. Возможности граждан передавать свои накопления частным инвестиционным управляющим компаниям планируют расширить. А там, где появляется выбор, ответственность за риски возлагается и на самого гражданина.

«Раньше пенсионные накопления находились исключительно под управлением государства. Поэтому государство предоставляло гарантию. Теперь рассматривается возможность передачи частным управляющим компаниям 100% пенсионных накоплений. В таком случае гражданин осознанно идет на риск. Частная компания может обеспечить более высокую доходность, но и риски у нее выше. Поэтому государство не может гарантировать покрытие всех рисков», — говорит он.

Что означает доходность ниже уровня инфляции?

По словам эксперта, главный вопрос заключается не в номинальной, а в реальной доходности накоплений.

Даже если пенсионные накопления увеличиваются на 6–7% в год, но инфляция за этот период оказывается выше, покупательная способность гражданина продолжает снижаться. То есть на бумаге сумма растет, однако ее реальная стоимость уменьшается.

«Если доходность пенсионных накоплений ниже инфляции, гражданин фактически несет убытки. Номинально может казаться, что сумма накоплений растет. Но если инфляция выше, ваши деньги в действительности не приумножаются. Напротив, их стоимость постепенно снижается», — объясняет экономист.

Как выбрать частную компанию?

Экономист подчеркнул, что частными управляющими компаниями могут быть не любые организации. Они получают лицензии, их деятельность строго контролируется, а каждая компания имеет опубликованную инвестиционную политику.

По его словам, при выборе компании в первую очередь необходимо обращать внимание именно на ее инвестиционную политику.

«Одна компания придерживается агрессивной инвестиционной политики. Доходность может быть высокой, но и риски соответствующие. Другая компания проводит консервативную политику. Ее доходность стабильнее, а риски ниже. Поэтому каждый человек должен делать выбор с учетом своих финансовых целей», — говорит Айбар Олжай.

Кому какая стратегия подойдет?

По мнению Айбара Олжай, при принятии решения важную роль играет и размер накоплений.

Если у гражданина накоплена значительная сумма, целесообразнее выбирать стабильные инвестиции с низким уровнем риска. Если же объем накоплений сравнительно небольшой, можно передать частным управляющим компаниям часть средств или всю сумму, чтобы попытаться получить более высокую доходность.