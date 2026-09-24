Правила выдачи сельхозземель изменятся в Казахстане с 2027 года

В Казахстане планируют изменить порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения. С 1 января 2027 года вступят в силу новые нормы, предусматривающие проведение электронных конкурсов на получение земельных участков. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов, передает BAQ.KZ.

По его словам, переход на электронные конкурсы позволит сделать процедуру распределения земель более прозрачной и сократить влияние человеческого фактора.

В настоящее время в правила организации и проведения конкурсов, утвержденные приказом министра сельского хозяйства от 20 декабря 2018 года, вносятся соответствующие изменения.

Прежде чем запустить новую систему по всей стране, ее протестируют в Акмолинской области и области Жетысу.

«Пилотный проект пройдет в формате технического тестирования. Это позволит проверить все функции новой системы и убедиться в ее готовности до вступления законодательных норм в силу. Проект будет реализован при поддержке Министерства финансов и Генеральной прокуратуры Казахстана», – сообщил Мурат Темиржанов.

В Казахстане создали рабочую группу по защите прав фермеров

В рамках исполнения поручений Главы государства создана рабочая группа по защите прав фермеров, которые добросовестно используют земельные участки, обеспечивают стабильное производство и инвестируют в развитие своих хозяйств.

Кроме того, с 24 сентября 2024 года действует Республиканская комиссия по перераспределению земель для нужд сельского населения и контролю за рациональным использованием земельных ресурсов. В этом году комиссия провела два заседания, на которых рассмотрела актуальные вопросы земельных отношений.

Также утверждены методические рекомендации по работе специальной комиссии, рассматривающей вопросы продления права землепользования.

«Во-первых, четко определены функции всех участников процесса. Во-вторых, введена система оценки добросовестности землепользователей, основанная на обязательных и дополнительных критериях», – пояснил председатель комитета.

Выявлены деградированные земли

Параллельно продолжается работа по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов.

По данным комитета, в 2026 году почвенные исследования проведены на площади 7 млн гектаров, геоботанические – на 7,5 млн гектаров, агрохимические – на 4 млн гектаров.

Кроме того, подготовлены цифровые материалы для оценки состояния земель общей площадью 53,5 млн гектаров.

По результатам исследований выявлено около 2,7 млн гектаров деградированных земель, которые нуждаются в восстановлении.