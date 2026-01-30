С января 2026 года Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК внедряет обновленный подход к расчету индекса потребительских цен (ИПЦ), который используется для определения уровня инфляции, передает BAQ.KZ.

Теперь, помимо традиционного наблюдения за ценами в магазинах и в интернете, в расчетах будут использоваться данные фискальных чеков, пробиваемых через контрольно-кассовые машины. Это позволит получать более точную и полную информацию о фактических ценах и покупках населения.

Переход на новую методику осуществляется в рамках Концепции развития государственной статистики и национальной экосистемы данных. Его цель — повышение точности, оперативности и качества официальной статистики.

Для использования данных фискальных чеков разработана комплексная методология, включающая очистку и обработку информации, автоматическую классификацию товаров, группировку данных и современный динамический подход к расчету индекса. Методология прошла проверку и получила положительную оценку Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках технической помощи.

Как отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев, за последние три года была проведена масштабная подготовительная работа.

"Мы очистили и классифицировали миллионы товарных наименований. Сегодня в анализе используется информация более чем по 60 миллионам чеков. Это значительно расширяет охват ценовых наблюдений и повышает точность расчетов. Подобную практику применяют лишь немногие страны мира, и для Казахстана это важный шаг вперед", — подчеркнул он.

Использование альтернативных источников ценовой информации, включая фискальные чеки, уже применяется в Бельгии, Швеции, Швейцарии и других странах. В Казахстане внедрение новой методики позволит быстрее получать данные, точнее отслеживать изменения цен и расширить аналитические возможности официальной статистики.

Напомним, данные по инфляции за январь будут опубликованы 2 февраля.