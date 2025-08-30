  • 30 Августа, 12:11

В Казахстане изменятся правила обналичивания денег с банковских счетов

Соответствующее постановление планируют принять Нацбанк, АРРФР и Минфин.

Фото: Pixabay.com

В Казахстане изменятся правила обналичивания денег с банковских счетов предпринимателей, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, если сумма обналичивания превышает 10 млн тенге в течение календарного месяца, то бизнесу необходимо указать цель снятия и дать согласие на передачу сведений в налоговые органы.

При каждой такой заявке на транзакцию банк должен отправить в фискальные структуры информацию для оценки рисков, которая рассматривается в течение трех дней. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Проект находится на публичном обсуждении на сайте "Открытые НПА" до 12 сентября текущего года.

