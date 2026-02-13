Переработчики масличных культур Казахстана заявили о риске резкого роста цен на подсолнечное масло — стоимость может приблизиться к 2000 тенге за литр. Причиной называют споры вокруг экспортных пошлин, которые, по их мнению, могут повлиять не только на рынок масла, но и на цены на мясо, яйца и молочную продукцию, передает BAQ.kz.

При этом существуют и другие факторы – это экономическое положение фермеров и текущие расследования антимонопольного ведомства.

Рекордный 2025-й год

По словам председателя правления «Национальная ассоциация переработчиков масличных культур» Ядыкара Ибрагимова прошедший год стал для маслозаводов Казахстана триумфальным. Согласно данным ассоциации, производство выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом, достигнув рекордных 752 тысяч тонн.

«Пока мировые цены на растительные масла лихорадило (рост индекса ФАО на 39%), а в Европе ценники в супермаркетах подскочили почти половину, в Казахстане оптовую цену удалось удержать на уровне 730 тенге за литр. Сделано это было благодаря меморандуму и что важнее, благодаря экспортной пошлине в 100 евро за тонну, которая не давала сырью «утекать» из страны. В текущем месяце мы подписали новый меморандум о стабилизации цен на подсолнечное масло, который действует до конца 2026 года», - поделился он.

По словам Ибрагимова, снижение пошлины ускорит вывоз сырья в соседние страны. Кроме того, глава НАПМК отметил, что цена на сырье традиционно растет к концу сезона.

«Мы провели предварительные расчеты. Если пошлину снизят, уже летом цена казахстанского масла в торговых сетях может составить 1,2-1,3 тысяч тенге за литр. На текущий момент цена составляет 786-814 тенге, а летом ценник может измениться» – отметил он.

Надо отметить, подсолнечник – это не только масло в бутылке. Это еще и высокобелковые корма (шрот и жмых).

«Если мы откроем границы для бесконтрольного вывоза семечки, дефицит сырья ударит не только по маслу. Подорожают яйца, куриное мясо и молоко, так как кормовая база для птицефабрик и ферм станет «золотой», - добавил еще один участник беседы Сатыбалды Чалкаров.

Почему АЗРК и депутаты против?

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) недавно признало пошлину экономически необоснованной. По мнению антимонопольщиков, заводы получают сверхприбыли, покупая у казахстанских фермеров сырье по заниженным ценам, в то время как аграрии балансируют на грани выживания.

Масла в огонь подливает еще и депутат Мажилиса Нуржан Ашимбетов. Он отмечает, что из-за экспортных пошлин фермеры несут убытки, продавая сырье заводам по 130–140 тысяч тенге при рыночной цене свыше 200 тысяч. По словам депутата, это привело к затовариванию складов, где урожай начинает гнить.

Однако фермеры категорически не согласны с этим мнением властей. По их словам, при составлении такой статистики с ними совершенно не советуются.

«Они меня знают, мы поддерживаем с ними открытый диалог. Если они хотят узнать моё мнение, пусть мне пишут. Я всегда на связи», - говорит Ядыкар Ибрагимов.

Кто возметь ответственность за рост цен?

Прошедшая в Алматы конференция стала важным этапом в затянувшемся споре между производителями и переработчиками. Маслозаводы открыто заявляют о рисках, вопрос «Кто возьмет на себя ответственность за возможный рост инфляции?» адресован напрямую профильным министерствам и сторонникам отмены пошлин.