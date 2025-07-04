В преддверии Дня столицы Казахстана, который отмечается 6 июля, гражданам сообщили о режиме работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и спецЦОН в праздничные дни, передает BAQ.KZ. 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы будут закрыты.

При этом 5 июля прием будет осуществляться только в дежурных центрах. Начиная с 8 июля, все службы вернутся к обычному графику работы.

Такая мера направлена на удобство граждан и организацию качественного обслуживания в праздничный период. Рекомендуется заранее планировать визиты в ЦОНы с учетом данных изменений.