В Казахстане изменён режим работы ЦОНов в праздничные дни
7 июля все ЦОНы будут закрыты.
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
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В преддверии Дня столицы Казахстана, который отмечается 6 июля, гражданам сообщили о режиме работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и спецЦОН в праздничные дни, передает BAQ.KZ. 7 июля все ЦОНы и спецЦОНы будут закрыты.
При этом 5 июля прием будет осуществляться только в дежурных центрах. Начиная с 8 июля, все службы вернутся к обычному графику работы.
Такая мера направлена на удобство граждан и организацию качественного обслуживания в праздничный период. Рекомендуется заранее планировать визиты в ЦОНы с учетом данных изменений.
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