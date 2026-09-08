Программу 12-летнего обучения предлагают вместить в 11 классов

В Министерстве просвещения рассматривают целесообразность 12-летнего обучения, сообщили глава ведомства Жулдыз Сулейменова, отвечая на вопрос о Назарбаев Интеллектуальных школах, передает BAQ.KZ.

Она подчеркнула, что НИШ - это школы полного дня.

«Дети приходят в 8 утра и уходят в 5 вечера. У них еженедельно есть восемь индивидуальных часов. Поэтому все содержание 12-летнего образования можно в совокупности внедрить, объединить в 11 классе. Это тоже можно посмотреть. Поэтому мы сформировали комиссию. Эта работа продолжается», - сказала министр.

По словам министра, некоторые родители забирают детей из НИШ после 10-го класса, поскольку не хотят, чтобы они продолжали обучение еще два года. При этом возникают сложности с переводом в общеобразовательные школы. Так как, в обычных школах основное среднее образование завершается после 9-го класса, тогда как в НИШ – после 10-го.

Сейчас Министерство просвещения анализирует действующие образовательные программы и их сопоставимость. Окончательное решение пока не принято.

В ведомстве отмечают, что при его принятии будут учитывать потребности учащихся и родителей, а также принцип единого стандарта образования для всех школьников.