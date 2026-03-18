В Туркестанской области денежные средства, полученные от незаконного игорного бизнеса, возвращены в доход государства, передает BAQ.kz.

Житель региона был признан виновным в организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По материалам дела, незаконная деятельность принесла ему доход в размере 20 млн тенге.

Сарыагашский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с применением статьи 63 Уголовного кодекса, назначив условное наказание.

Однако в апелляционной инстанции по ходатайству прокурора условное осуждение было отменено.

В дальнейшем при проверке судебного акта в порядке надзора установлено, что незаконно полученные 20 млн тенге не были конфискованы.

По кассационному протесту Генеральной прокуратуры судебные решения были изменены, а денежные средства обращены в доход государства.

В надзорном органе напомнили, что организация незаконного игорного бизнеса наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с обязательной конфискацией имущества.