С начала августа 2025 года в Казахстане активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия по изъятию оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, передает BAQ.KZ.

Это стало частью системных мер, реализуемых в рамках поручения Главы государства, направленных на борьбу с незаконным оружием и обеспечением общественной безопасности.

Совместно с органами полиции и при координации прокуратуры, Комитетом национальной безопасности (КНБ) были проведены операции в крупных городах, включая Астану и Шымкент, а также в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау. В ходе мероприятий было изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов.

Особое внимание было уделено оружию, похищенному в ходе "январских событий" 2022 года. Сейчас по данным фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия. КНБ заявляет, что работа в данном направлении будет продолжаться, и меры по изъятию незаконного оружия будут усилены.

Пресс-служба КНБ подчеркивает, что борьба с незаконным оборотом оружия является приоритетом, и органы безопасности страны не допустят его использования для дестабилизации ситуации в обществе.