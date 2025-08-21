В Казахстане изъяли оружие, похищенное во время "январских событий"
В стране изъяли десятки единиц оружия и боеприпасов.
С начала августа 2025 года в Казахстане активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия по изъятию оружия и боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, передает BAQ.KZ.
Это стало частью системных мер, реализуемых в рамках поручения Главы государства, направленных на борьбу с незаконным оружием и обеспечением общественной безопасности.
Совместно с органами полиции и при координации прокуратуры, Комитетом национальной безопасности (КНБ) были проведены операции в крупных городах, включая Астану и Шымкент, а также в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау. В ходе мероприятий было изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов.
Особое внимание было уделено оружию, похищенному в ходе "январских событий" 2022 года. Сейчас по данным фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия. КНБ заявляет, что работа в данном направлении будет продолжаться, и меры по изъятию незаконного оружия будут усилены.
Пресс-служба КНБ подчеркивает, что борьба с незаконным оборотом оружия является приоритетом, и органы безопасности страны не допустят его использования для дестабилизации ситуации в обществе.
