В стране продолжается реализация инициативы "ИИ-движение". По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, за пять лет планируется обучить 1 миллион граждан навыкам работы с технологиями искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Для школьников и студентов уже внедряются образовательные программы TUMO, Tomorrow School, AI Sana, AI Olymp, а также инициатива Day of AI. Для госслужащих действует проект AI Qyzmet, а в квазигоссекторе запускается программа AI Corporate. Для широкой аудитории доступны онлайн-курсы и акселерационные программы, включая Tech Orda и курсы от Qazqoders и Yandex.

Особое внимание уделяется созданию Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, который объединит образование, науку, бизнес и государственные технологии.