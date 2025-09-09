  • 9 Сентября, 12:48

В Казахстане к 2030 году обучат 1 миллион человек работе с искусственным интеллектом

Открытие центра alem.ai состоится уже в октябре текущего года в рамках форума Digital Bridge.

Сегодня, 12:16
alem.ai Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
Фото: alem.ai

В стране продолжается реализация инициативы "ИИ-движение". По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, за пять лет планируется обучить 1 миллион граждан навыкам работы с технологиями искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Для школьников и студентов уже внедряются образовательные программы TUMO, Tomorrow School, AI Sana, AI Olymp, а также инициатива Day of AI. Для госслужащих действует проект AI Qyzmet, а в квазигоссекторе запускается программа AI Corporate. Для широкой аудитории доступны онлайн-курсы и акселерационные программы, включая Tech Orda и курсы от Qazqoders и Yandex.

Особое внимание уделяется созданию Международного центра искусственного интеллекта alem.ai, который объединит образование, науку, бизнес и государственные технологии.

"Его этажи будут распределены под открытые пространства, обучение школьников и студентов, стартапы и акселерацию, научные исследования и центр для цифровых решений в госуправлении. Открытие центра состоится в октябре текущего года в рамках Digital Bridge", – сказал Мадиев.

