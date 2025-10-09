Казахстан вступает в этап активного демографического старения: к 2050 году каждый шестой житель страны будет старше 60 лет. Доля пожилых граждан достигнет 18,8% от общей численности населения, которая, по прогнозам, вырастет до 26,5 миллиона человек. Об этом говорится в "Годовом актуарном отчёте за 2024 год", опубликованном ЕНПФ, передаёт BAQ.KZ.

Согласно документу, количество получателей пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда увеличится почти в четыре раза — с 520 тысяч человек в 2025 году до около двух миллионов к 2050-му. Отчёт содержит результаты актуарных расчётов и долгосрочных прогнозов, отражающих ключевые демографические и экономические тенденции, влияющие на пенсионную систему страны.

Авторы отмечают, что рост продолжительности жизни и снижение рождаемости приведут к увеличению доли пожилого населения и сокращению числа трудоспособных граждан. Эти изменения, по мнению экспертов, требуют усиления накопительного компонента пенсионной системы и совершенствования механизмов её устойчивости.

В отчёте также анализируются международные рейтинги пенсионных систем и приводятся мнения специалистов, стоявших у истоков формирования финансового рынка Казахстана, о необходимости повышения эффективности инвестиционного управления, регулярности взносов и охвата населения системой накоплений.

Прогнозы ЕНПФ показывают, что объём пенсионных потоков в долгосрочной перспективе будет расти, однако при этом сохраняется необходимость контроля за политикой досрочного использования накоплений и поддержания реальной доходности активов.

В фонде подчёркивают, что ежегодный актуарный отчёт служит ключевым инструментом для оценки состояния и перспектив развития пенсионной системы Казахстана, а также базой для принятия решений, направленных на обеспечение её устойчивости и достойного уровня пенсионных выплат.