В Казахстане для голосования открыты 10 388 избирательных участков
Сегодня 2026, 07:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Baq.kz
В регионах на 07:00 приступили к голосованию 10 388 избирательных участка. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, передает BAQ.KZ.
На 92-х участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 часов утра.
"В списки включено 12 461 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 17 514 открепительных удостоверений на право голосования. В Республике всего 10 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участка в 54 странах", – сказал Ерман.
Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.
