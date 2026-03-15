На 92-х участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00 часов утра.

"В списки включено 12 461 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 17 514 открепительных удостоверений на право голосования. В Республике всего 10 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участка в 54 странах", – сказал Ерман.