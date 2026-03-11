С 13 по 23 марта по всему Казахстану пройдет праздничная акция «Nauryz Sale», в рамках которой отечественные продукты и товары можно будет приобрести со скидкой от 10% до 20%, передает BAQ.KZ.

Инициатива Министерства торговли и инстеграции Казахстана направлена на поддержку отечественных производителей, стимулирование внутренней торговли и создание единой праздничной атмосферы для жителей и гостей страны.

Так, в рамках акции в торговых центрах страны будут организованы специальные зоны продаж, где продукция казахстанских компаний будет представлена по ценам ниже рыночных в среднем на 10–20 процентов.

Кроме того, субъекты торговли предложат населению праздничные скидки на продовольственные и непродовольственные товары от 10 до 70 процентов на группу других товаров.

– Акционные позиции будут выделены в торговых залах специальной праздничной навигацией и фирменным оформлением «Nauryz», тематическими ценниками, брендированными указателями, перетяжками и другими POS-материалами, позволяющими покупателям легко ориентироваться в ассортименте и быстро находить товары со сниженной ценой. В акции примут участие около 300 субъектов внутренней торговли, включая 140 торговых домов и торгово-развлекательных центров, 140 торговых сетей и 20 субъектов электронной торговли, – сообщили в ведомстве.

Среди участников — крупнейшие торговые сети страны: Magnum, Small, Galmart, «Анвар», «Дина», Toimart, «Астыкжан», «Аян», Greenwich, а также крупные торговые дома и ТРЦ, в числе которых Mega Silk Way, Keruen, Keruen City, «Аружан», «Сарыарка», Shymkent Plaza.

В крупнейших ТРЦ страны также будут организованы национальные фотозоны