В Казахстане камеры контроля средней скорости охватят ещё четыре трассы

С 13 октября 2026 года в Казахстане расширяется система контроля средней скорости движения. На четырёх новых участках платных республиканских автодорог начнут фиксировать нарушения скоростного режима. Общее количество таких участков увеличится с 11 до 15.

Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», контроль введут на направлениях «Уральск — граница РФ (Самара)», «Актобе — граница РФ (Оренбург)», «Костанай — Денисовка» и «Кандыагаш — Макат».

На новых участках уже завершены замеры расстояний между контрольными арками и сертификация оборудования. Система будет рассчитывать среднюю скорость автомобиля на основании времени прохождения контрольных точек и передавать сведения о выявленных нарушениях в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ЕРАП).

Это означает, что простое снижение скорости перед камерой не поможет избежать штрафа, если средняя скорость автомобиля на контролируемом участке превышает установленное ограничение.

По данным «ҚазАвтоЖол», с начала 2026 года на республиканских трассах зафиксировано 550 тысяч нарушений средней скорости и ещё 163,5 тысячи нарушений, выявленных при моментальном измерении скорости. В общей сложности речь идёт более чем о 713 тысячах случаев превышения скорости.

Система контроля средней скорости действует в Казахстане с 17 марта 2025 года. До расширения она охватывала 11 платных участков общей протяжённостью почти 3 тысячи километров.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что главная цель внедрения системы — повышение безопасности дорожного движения, профилактика опасного вождения и снижение риска дорожно-транспортных происшествий.