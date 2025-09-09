Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности готовит масштабные изменения для развития криптоиндустрии. По словам министра Жаслана Мадиева, поправки в законодательство позволят легализовать оборот цифровых активов, лицензировать криптобиржи и привлечь новые инвестиции в майнинг, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В рамках поручений Главы государства по развитию криптоиндустрии министерство ведет работу в нескольких направлениях. Одним из ключевых является законодательное регулирование.

"Мы разработали поправки по либерализации криптоиндустрии и привлечению инвестиций в индустрию цифрового майнинга. В частности, поправки включают в себя легализацию выпуска и оборота на территории РК, введение лицензирования криптообменников на территории РК, исключение обязательства о реализации в МФЦА добытых цифровых активов майнерами", – сообщил Жаслан Мадиев.

По его словам, важным шагом станет реализация проекта "Программа 70/30", предполагающего модернизацию отечественных электростанций за счет инвестиций майнинговых компаний.

Кроме законодательных инициатив, реализуется ряд стратегических проектов. Среди них – создание CryptoCity, запуск государственного майнинга, формирование криптофонда, разработка стейблкоина в национальной валюте и проекты по токенизации реальных активов.