В Казахстане либерализуют криптоиндустрию и создадут CryptoCity
"Программа 70/30" позволит обновить электростанции за счет инвестиций майнинговых компаний.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности готовит масштабные изменения для развития криптоиндустрии. По словам министра Жаслана Мадиева, поправки в законодательство позволят легализовать оборот цифровых активов, лицензировать криптобиржи и привлечь новые инвестиции в майнинг, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В рамках поручений Главы государства по развитию криптоиндустрии министерство ведет работу в нескольких направлениях. Одним из ключевых является законодательное регулирование.
"Мы разработали поправки по либерализации криптоиндустрии и привлечению инвестиций в индустрию цифрового майнинга. В частности, поправки включают в себя легализацию выпуска и оборота на территории РК, введение лицензирования криптообменников на территории РК, исключение обязательства о реализации в МФЦА добытых цифровых активов майнерами", – сообщил Жаслан Мадиев.
По его словам, важным шагом станет реализация проекта "Программа 70/30", предполагающего модернизацию отечественных электростанций за счет инвестиций майнинговых компаний.
Кроме законодательных инициатив, реализуется ряд стратегических проектов. Среди них – создание CryptoCity, запуск государственного майнинга, формирование криптофонда, разработка стейблкоина в национальной валюте и проекты по токенизации реальных активов.
