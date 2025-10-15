Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно борется с теневым оборотом криптовалют, ликвидировав уже 130 нелегальных обменных площадок, через которые преступные группы отмывали доходы, полученные от интернет-мошенничества и торговли наркотиками, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ.

По результатам финансовых расследований был наложен арест на цифровые активы на сумму 16,7 миллиона долларов, что стало одним из крупнейших ударов по теневому криптовалютному сектору в стране.

Схема работы таких обменников тщательно продумана: владельцы нелегальных онлайн-магазинов и кибермошенники переводят средства либо на банковские счета, либо в криптовалюте на адреса, контролируемые обменниками. Далее активы проходят через цепочку транзакций, теряя следы своего происхождения, а за "услуги по легализации" посредники получают вознаграждение. При этом для вывода и обналичивания средств часто используются банковские карты и кошельки, зарегистрированные на подставных лиц — так называемых дропперов, что затрудняет отслеживание финансовых потоков.

По сути, нелегальные обменные сервисы стали профессиональными участниками теневого рынка, специализирующимися на отмывании денег и их последующем выводе за границу. В этой связи Агентство призывает граждан проявлять осознанность при выборе платформ для операций с цифровыми активами, напоминая о важности использования только лицензированных и официально зарегистрированных сервисов, деятельность которых регулируется в рамках казахстанского законодательства.