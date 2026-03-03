В Павлодарской области раскрыта схема незаконной торговли вейпами, охватывавшая Алматы и Павлодарский регион. По данным следствия, организатор выстроил устойчивый канал сбыта вейпов, несмотря на действующий в Казахстане законодательный запрет, передает BAQ.kz.

По информации АФМ, чтобы скрыть незаконный бизнес, сеть магазинов была переименована и формально переведена на продажу кальянной продукции. Однако фактически в торговых точках продолжали реализовываться вейпы и комплектующие к ним. Параллельно сбыт велся через Telegram с курьерской доставкой. Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица и зашифрованные каналы связи.

Деньги от продаж аккумулировались как наличными, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей. Затем средства распределялись между участниками группы. По информации следствия, основными покупателями становились молодые люди, включая школьников и студентов.

Во время обысков изъято более 131 тысячи вейпов общей стоимостью около 711 миллионов тенге. Следствие считает, что именно на эти средства подозреваемый приобрел четыре автомобиля и четырехкомнатную квартиру в элитном жилом комплексе Алматы. На имущество наложен арест.

Организатор и пятеро предполагаемых участников группы помещены под стражу. При этом, как отмечается, даже после избрания меры пресечения подозреваемый пытался координировать работу через аффилированных лиц, сообщили в АФМ.