В Казахстане продолжается системная модернизация образовательной инфраструктуры, передает BAQ.KZ. В новом 2025–2026 учебном году в стране планируется строительство более 200 новых школ, рассчитанных почти на 300 тысяч ученических мест. Из них 112 учреждений на 206 тысяч мест будут введены в рамках национального проекта "Келешек мектептері", почти половина из которых появится в сельской местности.

Новые школы призваны не только ликвидировать дефицит мест - который сегодня оценивается в 150 тысяч, - но и сократить разрыв между городскими и сельскими школами, устранить трехсменное обучение и закрыть 15 аварийных учреждений. Важно отметить, что акцент сделан на качественные условия обучения: в 1000 сельских школ будет проведён ремонт, обновлены столовые, библиотеки, мебель и системы безопасности. Кроме того, закупаются и устанавливаются 1000 современных предметных кабинетов по химии, физике, биологии, робототехнике и STEM-направлениям.

Параллельно с этим, по поручению Главы государства стартовала новая программа реновации школ, направленная на переход к единому современному формату инфраструктуры. До 2029 года модернизация затронет 1231 учебное заведение. Уже в этом году работы начнутся в 248 школах, где заменят кровлю, обновят фасады, окна, проведут капитальный ремонт инженерных сетей, а также благоустроят и озеленят прилегающие территории.

С 2019 года в Казахстане уже построено 1200 новых школ, создавших свыше миллиона ученических мест. Благодаря этим мерам, уровень перегруженности заметно снизился, и сейчас около 3000 школ работают в одну смену. Государство продолжает курс на качественное и доступное образование для всех, вне зависимости от региона проживания, делая ставку на комфортную, современную и безопасную школьную среду.