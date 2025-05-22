В Казахстане планируют масштабное внедрение цифрового тенге в сферу государственных расходов. Об этом сообщил советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в 2024 году в стране были запущены пилотные проекты с применением цифрового тенге в таких направлениях, как строительство железных дорог, средний ремонт автотрасс, субсидии в агросекторе и другие виды госрасходов. Итоги были подведены 3 апреля 2025 года на совещании у премьер-министра.

"По итогам пилотных проектов было принято решение о масштабировании применения цифрового тенге на другие виды государственных расходов. На сегодняшний день мы совместно с министерством финансов, Антикоррупционной службой, министерством цифрового развития, отраслевыми министерствами дорожную карту по масштабированию цифрового тенге в госрасходах разрабатываем, как только она будет готова и проработана обязательно доложимся", - заявил Жаленов.

В обращении на сегодняшний день находится порядка 255 миллиардов цифровых тенге. Некоторые инициативы уже дали ощутимый эффект. Так, проект "Цифровой НДС" ускорил возврат налога экспортёрам в пять раз – с 75 до 15 рабочих дней.

"По заключению антикоррупционной службы в тех сценариях, где используют цифровое тенге, значительно снижаются коррупционные риски. За счёт чего это происходит? Первое, за счет маркировки бюджетных средств, так называемого окрашивания. Это позволяет гарантировать целевое использование цифровых тенге. Мы проверяем это целевое использование через специальные государственные базы данных", – пояснил Жаленов.

Он уточнил, что внедрён механизм, при котором платежи проходят только после подтверждения факта оказания услуг. Например, школьного питания или обеспечения лекарствами. Подтверждение осуществляется с помощью биометрии или других идентификаторов.

Также практика цифрового тенге продолжит использоваться при финансировании инфраструктурных проектов за счёт Национального фонда. В 2024 году такие расходы уже велись исключительно в этом формате.