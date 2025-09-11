В Казахстане массово отменяют незаконные штрафы бизнесу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Защита прав бизнеса остаётся одним из ключевых направлений работы органов прокуратуры РК, передает BAQ.KZ.
По данным Генпрокуратуры, только за последние два года по актам прокурорского надзора было отменено 3 820 незаконных постановлений налоговых органов об административных правонарушениях. В результате удалось защитить права 2 120 предпринимателей и снизить нагрузку на судебную систему.
Ведомство отмечает, что ошибки налоговиков при рассмотрении дел в этой сфере носили массовый характер и приводили к нарушениям прав бизнеса.
Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, Комитет государственных доходов по акту прокурорского надзора разработал Методические рекомендации по производству дел об административных правонарушениях в налоговой сфере. Документ направлен на повышение правовой грамотности сотрудников, единообразное применение законодательства и снижение рисков привлечения предпринимателей к ответственности без достаточных оснований.
Рекомендации также будут использоваться прокурорами и судьями при рассмотрении таких дел.
В Генпрокуратуре ожидают, что внедрение документа позволит исключить системные ошибки и создать более справедливые условия для ведения бизнеса. Аналогичная работа проводится и по другим категориям административных дел.
Самое читаемое
- Кто может возглавить новое министерство по искусственному интеллекту Казахстана?
- ИИ, 3D и кибербезопасность: как трансформируют Вооружённые силы РК
- "Человейники" вместо школ и парков: депутат требует остановить стройки Rams в Алматы
- Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом
- Не стоит делать трагедию — Магеррамов о поражении сборной Казахстана по футболу