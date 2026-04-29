Министерство здравоохранения Казахстана разъяснило причины изменения системы финансирования поликлиник. В ведомстве заявили, что новая модель направлена на повышение качества первичной медпомощи, раннее выявление заболеваний и снижение числа экстренных госпитализаций, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее поликлиники получали финансирование по числу прикреплённых граждан, даже если человек годами не обращался за медицинской помощью. При этом свыше 4 миллионов человек, или около 22% населения, фактически не пользовались услугами поликлиник, хотя средства на них выделялись.

По данным ведомства, такая система привела к тому, что многие пациенты приходят к врачам уже при ухудшении состояния. В результате почти 7 из 10 госпитализаций сегодня являются экстренными, хотя часть случаев можно было предотвратить на уровне поликлиники.

Теперь, если человек не обращается в поликлинику более года, тариф за него будет немного снижаться. При этом основная часть финансирования за пациентом сохраняется.

В министерстве подчеркнули, что речь не идёт о наказании медицинских организаций.

Нововведение должно стимулировать поликлиники активнее работать с населением: приглашать людей на профилактические осмотры, напоминать о скринингах, контролировать хронические заболевания и не терять пациентов из поля зрения.

Как считают в ведомстве, пациенты получат более внимательное сопровождение со стороны поликлиник. Людей будут чаще приглашать на обследования, а болезни смогут выявляться на ранней стадии, когда лечение проходит быстрее и эффективнее.

Ожидается, что это также позволит сократить количество тяжёлых случаев, снизить нагрузку на стационары и уменьшить очереди.

Одновременно изменена система мотивации медработников. Теперь предусмотрены дополнительные выплаты за конкретные результаты работы - раннее выявление онкологических заболеваний, туберкулёза, а также контроль хронических болезней.

В министерстве сообщили, что с апреля 2025 года модель оплаты труда была пересмотрена. В частности, при активной работе с прикреплённым населением средний объём выплат на участок вырос с 344 тысяч до 700 тысяч тенге за квартал.

Также врачей освободили от части несвойственных функций, увеличили время приёма и расширили полномочия медсестёр для выполнения рутинных задач.

Некоторые частные поликлиники уже выразили несогласие с новыми правилами и обратились в суд, опасаясь снижения доходов.