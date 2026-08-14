В Казахстане обновили правила цифрового развития городов и регионов. В новую методику Smart City / Smart Region вошли инфраструктура для беспилотников, контроль цен на социально значимые товары, умные остановки, мониторинг дорог, цифровые музеи и другие проекты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Документ уже утвержден. Теперь регионы должны постепенно уходить от набора отдельных цифровых проектов к единой модели AI-Native cities & regions, где искусственный интеллект и данные станут основой управления территориями.

При этом привычные направления Smart City сохраняются. Речь идет о транспорте, ЖКХ и общественной безопасности. К ним добавили целый ряд новых обязательных инициатив.

Что появится в «умных» городах

Среди них инфраструктура для беспилотных авиационных систем, интеллектуальный мониторинг цен на социально значимые товары, опоры двойного назначения с цифровой инфраструктурой, контроль доступности интернета в организациях образования, цифровизация работы маслихатов, региональные IT-хабы и районные IT-центры.

Для городов предусмотрены умные остановки, цифровые музеи и библиотеки, 3D/VR-туры и системы мониторинга качества автомобильных дорог.

Меняется и подход к самим цифровым проектам. Теперь их должны создавать по единым архитектурным и функциональным требованиям. В министерстве рассчитывают таким способом сократить число дублирующих информационных систем, наладить их совместную работу и снизить расходы на разработку и сопровождение.

Все региональные решения предполагается объединять в единый цифровой контур.

ИИ подключат к управлению регионами

Отдельный блок методики посвящен искусственному интеллекту. Региональные аналитические центры, Data Lake и интеллектуальные сервисы должны помочь властям переходить от реакции на уже произошедшие события к прогнозированию возможных ситуаций на основе данных.

Еще одна задача состоит в том, чтобы удачные цифровые решения одного региона можно было масштабировать в других областях и городах без создания аналогичных систем с нуля.

Новая методика входит в Общенациональную стратегию Digital Qazaqstan. Министерство вместе с местными исполнительными органами приступает к реализации модели AI-Native cities & regions во всех регионах Казахстана.