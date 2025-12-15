В Казахстане меняют правила оплаты проезда по платным дорогам
Министерство транспорта Казахстана готовит изменения в правила оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Новые подходы предполагают более щадкий механизм для водителей, увеличение сроков оплаты и снижение риска привлечения к административной ответственности, передает BAQ.KZ.
В настоящее время, если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, уже на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в соответствии с Кодексом РК "Об административных правонарушениях".
Согласно предлагаемым изменениям, для физических лиц срок оплаты планируется увеличить до 30 календарных дней с момента проезда. Лишь на 31-й день при отсутствии оплаты материалы будут передаваться в органы транспортного контроля для дальнейшего разбирательства.
Отдельный порядок вводится и для юридических лиц. Если ранее правила не разграничивали физических и юридических пользователей платных дорог, то теперь для компаний устанавливается иной механизм. В случае неоплаты проезда юридическим лицом до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы будут направляться в органы транспортного контроля уже на следующий день.
В Минтрансе подчеркивают, что предлагаемые изменения направлены на повышение удобства для водителей, расширение возможностей для своевременной оплаты и снижение числа административных дел, в том числе в ситуациях, когда оплата не была произведена по объективным причинам.
