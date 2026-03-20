В Казахстане меняют правила учета воды: важные изменения
В Казахстане обновили правила учета воды: вводятся требования к «умным» счетчикам и автоматической передаче данных.
Сегодня 2026, 19:48
Фото: freepik.com
В Казахстане изменились правила установки и эксплуатации приборов учета воды. Новые требования направлены на цифровизацию системы и автоматическую передачу данных - это коснется как новых, так и уже установленных счетчиков, передает BAQ.kz.
В Казахстане утвердили изменения в правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.
Главная цель нововведений - переход к автоматизированной системе передачи данных. Теперь приборы учета должны быть интегрированы с информационно-измерительными системами и системами учета энергопотребления.
Что меняется
Одно из ключевых новшеств - внедрение технологий передачи данных.
Приоритет отдается сети NB-IoT, при этом допускается использование технологии LoRaWAN.
Важно:
- новые приборы будут работать в первую очередь через NB-IoT
- старые счетчики с LoRaWAN можно использовать до конца срока службы
Появится «умный» учет
Правила закрепляют переход к дистанционному сбору данных.
Это означает, что:
- показания счетчиков будут передаваться автоматически
- снизится необходимость ручной передачи данных
- уменьшится вероятность ошибок
Также внедряется автоматизированная система учета энергопотребления (АСУЭ).
Новые требования к счетчикам
В документе прописаны:
- классификация приборов учета (по месту установки, принципу работы и типу передачи данных)
- требования к монтажу и эксплуатации
- обязательные параметры качества
Отдельно закреплено требование по гарантии:
срок обслуживания приборов учета должен составлять не менее 5 лет
Что это значит для казахстанцев
Для большинства казахстанцев изменения означают постепенный переход к более удобной системе:
- меньше ручных показаний
- больше прозрачности
- точные начисления
При этом уже установленные счетчики менять сразу не потребуется - они смогут работать до окончания своего срока службы.
Система учета воды в Казахстане переходит на цифровой формат. Новые правила направлены на автоматизацию, прозрачность и удобство - как для потребителей, так и для коммунальных служб.
Самое читаемое
- Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане
- В роддоме Астаны скрывали от матерей положенное по закону
- Машина блогера сгорела на СТО: автомобиль уничтожен полностью
- Опасные вибрации: жители аварийных домов в Астане выступили против стройки
- Казахстан обошёл Францию и Сингапур в мировом рейтинге счастья