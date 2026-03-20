В Казахстане изменились правила установки и эксплуатации приборов учета воды. Новые требования направлены на цифровизацию системы и автоматическую передачу данных - это коснется как новых, так и уже установленных счетчиков, передает BAQ.kz.

В Казахстане утвердили изменения в правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.

Главная цель нововведений - переход к автоматизированной системе передачи данных. Теперь приборы учета должны быть интегрированы с информационно-измерительными системами и системами учета энергопотребления.

Что меняется

Одно из ключевых новшеств - внедрение технологий передачи данных.

Приоритет отдается сети NB-IoT, при этом допускается использование технологии LoRaWAN.

Важно:

новые приборы будут работать в первую очередь через NB-IoT

старые счетчики с LoRaWAN можно использовать до конца срока службы

Появится «умный» учет

Правила закрепляют переход к дистанционному сбору данных.

Это означает, что:

показания счетчиков будут передаваться автоматически

снизится необходимость ручной передачи данных

уменьшится вероятность ошибок

Также внедряется автоматизированная система учета энергопотребления (АСУЭ).

Новые требования к счетчикам

В документе прописаны:

классификация приборов учета (по месту установки, принципу работы и типу передачи данных)

требования к монтажу и эксплуатации

обязательные параметры качества

Отдельно закреплено требование по гарантии:

срок обслуживания приборов учета должен составлять не менее 5 лет

Что это значит для казахстанцев

Для большинства казахстанцев изменения означают постепенный переход к более удобной системе:

меньше ручных показаний

больше прозрачности

точные начисления

При этом уже установленные счетчики менять сразу не потребуется - они смогут работать до окончания своего срока службы.

Система учета воды в Казахстане переходит на цифровой формат. Новые правила направлены на автоматизацию, прозрачность и удобство - как для потребителей, так и для коммунальных служб.