В Казахстане меняют правила учета воды: важные изменения

В Казахстане обновили правила учета воды: вводятся требования к «умным» счетчикам и автоматической передаче данных.

Сегодня 2026, 19:48
В Казахстане изменились правила установки и эксплуатации приборов учета воды. Новые требования направлены на цифровизацию системы и автоматическую передачу данных - это коснется как новых, так и уже установленных счетчиков, передает BAQ.kz.

В Казахстане утвердили изменения в правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.
 
Главная цель нововведений - переход к автоматизированной системе передачи данных. Теперь приборы учета должны быть интегрированы с информационно-измерительными системами и системами учета энергопотребления.

Что меняется

Одно из ключевых новшеств - внедрение технологий передачи данных.
 
Приоритет отдается сети NB-IoT, при этом допускается использование технологии LoRaWAN.
 
Важно:
  • новые приборы будут работать в первую очередь через NB-IoT
  • старые счетчики с LoRaWAN можно использовать до конца срока службы

Появится «умный» учет

Правила закрепляют переход к дистанционному сбору данных.
 
Это означает, что:
  • показания счетчиков будут передаваться автоматически
  • снизится необходимость ручной передачи данных
  • уменьшится вероятность ошибок
Также внедряется автоматизированная система учета энергопотребления (АСУЭ).

Новые требования к счетчикам

В документе прописаны:
  • классификация приборов учета (по месту установки, принципу работы и типу передачи данных)
  • требования к монтажу и эксплуатации
  • обязательные параметры качества
Отдельно закреплено требование по гарантии:
 
срок обслуживания приборов учета должен составлять не менее 5 лет

Что это значит для казахстанцев

Для большинства казахстанцев изменения означают постепенный переход к более удобной системе:
  • меньше ручных показаний
  • больше прозрачности
  • точные начисления
При этом уже установленные счетчики менять сразу не потребуется - они смогут работать до окончания своего срока службы.
 
Система учета воды в Казахстане переходит на цифровой формат. Новые правила направлены на автоматизацию, прозрачность и удобство - как для потребителей, так и для коммунальных служб.

