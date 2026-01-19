Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, которое меняет правила выдачи кредитов военнослужащим, передает BAQ.KZ.

Публичное обсуждение проекта продлится до 3 февраля 2026 года.

Документ устанавливает порядок обмена сведениями между Министерством обороны и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу гражданах.

Цель изменений — предоставление отсрочки по платежам по кредитам и отражение сведений о прохождении или завершении службы в кредитном отчёте физического лица.

Проект также предусматривает, что банки и микрофинансовые организации при поступлении заявки от лица призывного возраста обязаны проверять его статус в кредитном отчете. Если в нём содержатся сведения о прохождении срочной службы, кредитная заявка может быть отклонена.