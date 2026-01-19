В Казахстане меняют правила выдачи кредитов для призывников
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, которое меняет правила выдачи кредитов военнослужащим, передает BAQ.KZ.
Публичное обсуждение проекта продлится до 3 февраля 2026 года.
Документ устанавливает порядок обмена сведениями между Министерством обороны и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу гражданах.
Цель изменений — предоставление отсрочки по платежам по кредитам и отражение сведений о прохождении или завершении службы в кредитном отчёте физического лица.
Проект также предусматривает, что банки и микрофинансовые организации при поступлении заявки от лица призывного возраста обязаны проверять его статус в кредитном отчете. Если в нём содержатся сведения о прохождении срочной службы, кредитная заявка может быть отклонена.
