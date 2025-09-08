В Казахстане модернизировали систему учёта ресурсов здравоохранения
В здравоохранении внедряют новые цифровые инструменты.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На базе Республиканского центра электронного здравоохранения состоялось заседание рабочей группы по цифровой трансформации под председательством министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, передает BAQ.KZ.
В ходе заседания был продемонстрирован функционал модернизированной Информационной системы управления ресурсами здравоохранения (ИС СУР). Представлены цифровые профили медицинских организаций, кадров и медицинской техники, а также планы их развития в 2025 году.
Как отметили в Минздраве, обновлённая система обеспечивает прозрачный и эффективный учет ресурсов, а также выступает инструментом для анализа и прогнозирования развития инфраструктуры и кадрового потенциала отрасли.
По итогам заседания определены ключевые направления дальнейшей работы — последовательное развитие цифровых профилей и расширение функционала ИС СУР в 2025 году.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции