Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства под председательством Глава государства Касым-Жомарта Токаева доложил о мерах по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и повышению транзитного потенциала страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в текущем году в Казахстане планируется завершить строительство двух железнодорожных линий общей протяжённостью 475 км, а также модернизацию 2,9 тыс. км железнодорожных путей.

"В этом году мы завершим строительство двух железнодорожных линий протяженностью 475 км и модернизацию 2,9 тыс. км путей. Это позволит увеличить объем транзитных перевозок на 60%, а скорость транзитных контейнерных поездов достигнет 50 км в час. К примеру, срок доставки грузов от границы КНР до Каспийского моря к концу этого года сократится с 84 часов до 55 часов", — сообщил Олжас Бектенов.

Кроме того, в стране будут проведены масштабные работы по развитию автодорожной инфраструктуры.

"Будут проведены работы по строительству и реконструкции 11 тыс. километров дорог", — подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом Премьер-министр обозначил факторы, сдерживающие развитие транзитного потенциала, в числе которых — высокий уровень износа железнодорожной инфраструктуры. В этой связи реализация комплексной программы по модернизации магистральной железнодорожной сети находится на постоянном контроле Правительства.

Отдельное внимание на заседании было уделено развитию авиационной отрасли и инфраструктуры аэропортов. В частности, в 2026 году начнётся строительство второй взлётно-посадочной полосы в аэропорту Астаны.

"В этом году начнем строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Астаны. Ввод в эксплуатацию второй полосы позволит приступить к капитальному ремонту первой, который не проводился более 20 лет. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта столицы в 4 раза, до 40 млн пассажиров", — отметил Премьер-министр.

Также в июле текущего года планируется завершить реконструкцию внутреннего терминала аэропорта Алматы.

"В июле текущего года завершится реконструкция внутреннего терминала аэропорта Алматы. Пропускная способность увеличится с 14 млн пассажиров до 19 млн. Начнутся строительно-монтажные работы по модернизации взлетно-посадочной полосы", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, по поручению Главы государства были созданы условия для формирования рыночной цены на авиационное топливо. В результате его стоимость снизилась с 1,2 тыс. долларов до порядка 950 долларов, что повысило привлекательность воздушного пространства Казахстана для иностранных авиакомпаний.