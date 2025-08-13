В Казахстане модернизируют налоговую систему: 64 интеграции с госорганами уже работают
В Казахстане внедряется Интегрированная система налогового администрирования.
На пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнений поручений Главы государства по реформированию налоговой сферы, передаёт BAQ.KZ.
Вице-премьер отметил, что 18 июля 2025 года Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий закон, вступающие в силу с 1 января следующего года.
По поручению Президента внедряется Интегрированная система налогового администрирования, автоматизирующая процессы, госуслуги и электронное взаимодействие с налогоплательщиками. В промышленную эксплуатацию введена система Smart Data Finance для автоматизированного расчета налогов и формирования досье налогоплательщика.
Реализовано 64 интеграции с госорганами, данные применяются при расчете транспортного и имущественного налогов, камеральном контроле и всеобщем декларировании.
"Новый кодекс – это второй этап бюджетно-налоговой реформы, после принятия Бюджетного кодекса. Третий этап – масштабное финансирование реального сектора экономики. Оператором этой программы выступает холдинг "Байтерек", чья капитализация увеличена на 1 трлн тенге для доведения объема поддержки до 8 трлн тенге. Это, по расчетам, обеспечит дополнительно около 1,3% роста ВВП уже в 2025 году", — отметил Серик Жумангарин.
