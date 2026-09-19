В Казахстане модернизируют Национальную образовательную базу данных

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев провел совещание, посвященное модернизации Национальной образовательной базы данных и созданию на ее основе Национальной образовательной платформы.

В ходе встречи были заслушаны доклады министра просвещения и председателя правления АО «Казахтелеком» о ходе работ по обновлению системы. Представители акиматов Шымкента, Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областей также рассказали о цифровизации организаций образования в регионах.

Обновленная система уже позволила полностью перевести в онлайн-формат прием заявлений в первый класс. На сегодняшний день через цифровую систему поступило более 490 тыс. заявлений.

Автоматизирован и прием в организации технического, послесреднего и профессионального образования. В колледжи уже зачислены более 220 тыс. абитуриентов.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что внедрение Национальной образовательной платформы позволит не только упростить и автоматизировать получение государственных услуг в сфере образования, но и оптимизировать бюджетные расходы.

По его словам, высвобождаемые в результате цифровизации средства можно будет направить на другие приоритетные потребности системы образования.