В Казахстане модернизируют Национальную образовательную базу данных
Уже более 490 тыс. заявлений в первый класс и свыше 220 тыс. поступлений в колледжи обработаны в онлайн-формате.
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Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев провел совещание, посвященное модернизации Национальной образовательной базы данных и созданию на ее основе Национальной образовательной платформы.
В ходе встречи были заслушаны доклады министра просвещения и председателя правления АО «Казахтелеком» о ходе работ по обновлению системы. Представители акиматов Шымкента, Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областей также рассказали о цифровизации организаций образования в регионах.
Обновленная система уже позволила полностью перевести в онлайн-формат прием заявлений в первый класс. На сегодняшний день через цифровую систему поступило более 490 тыс. заявлений.
Автоматизирован и прием в организации технического, послесреднего и профессионального образования. В колледжи уже зачислены более 220 тыс. абитуриентов.
Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что внедрение Национальной образовательной платформы позволит не только упростить и автоматизировать получение государственных услуг в сфере образования, но и оптимизировать бюджетные расходы.
По его словам, высвобождаемые в результате цифровизации средства можно будет направить на другие приоритетные потребности системы образования.
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