В 2025 году Министерство туризма и спорта РК проводит модернизацию системы классификации гостиниц, направленную на повышение качества гостиничных услуг. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, ранее действовавшие требования утратили актуальность и не соответствуют современным стандартам, в связи с чем проект новых правил в настоящее время рассматривается в Мажилисе Парламента РК.

"Внедрение обновленной системы позволит повысить качество гостиничных услуг, увеличить уровень удовлетворенности посетителей, усилить привлекательность Казахстана как туристского направления", — сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр также сообщил, что в 2025 году Алматы вошел в список топ-направлений года по версии CNN Travel, а Казахстан включен в рейтинг Best in Travel 2025 от Lonely Planet. В дополнение, Алматы признан одной из 25 лучших туристических локаций 2026 года по версии издательства Bloomberg. Совместные медиапроекты с Amazon Prime, M6 и CCTV4 обеспечили многомиллионный международный охват и способствовали росту узнаваемости туристского потенциала страны.