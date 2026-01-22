В Казахстане могут быть внесены изменения более чем в 40 статей Конституции, что по масштабу может быть сопоставимо с принятием новой редакции Основного закона. Об этом в кулуарах Сената сообщил депутат Есбай Амангельды, передает BAQ.KZ.

По его словам, Глава государства на V заседании Национального курултая в Кызылорде подробно остановился на предстоящих конституционных и парламентских реформах. Изначально, как напомнил депутат, в сентябрьском Послании народу Казахстана речь шла о внесении изменений примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы.

– После этого была создана рабочая группа, которая с октября по сегодняшний день провела шесть рабочих заседаний. За этот период через портал eGov от граждан поступило более 1600 обращений, — отметил Есбай Амангельды.

Он уточнил, что лишь около 500 обращений напрямую касались парламентской реформы, тогда как более тысячи предложений затрагивали вопросы государственного управления и возможных изменений в Конституции в целом. В связи с этим, по его словам, были подняты дополнительные вопросы, связанные с трансформацией государственных институтов, включая предложения по таким темам, как институт вице-президента и народное собрание.

– В итоге сейчас речь может идти о внесении изменений уже не в 40, а в более чем 40 статей Конституции. Это пока не окончательная цифра, но по своему масштабу такие изменения могут быть сопоставимы с новой Конституцией, — сказал депутат.

Для качественной проработки этих инициатив, как сообщил Есбай Амангельды, была создана специальная комиссия, состав которой накануне утвердил Президент. В нее вошли порядка 120 человек – депутаты, юристы, представители общественных организаций, маслихатов регионов, а также представители разных этносов.