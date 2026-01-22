В Казахстане могут изменить более 40 статей Конституции — депутат
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане могут быть внесены изменения более чем в 40 статей Конституции, что по масштабу может быть сопоставимо с принятием новой редакции Основного закона. Об этом в кулуарах Сената сообщил депутат Есбай Амангельды, передает BAQ.KZ.
По его словам, Глава государства на V заседании Национального курултая в Кызылорде подробно остановился на предстоящих конституционных и парламентских реформах. Изначально, как напомнил депутат, в сентябрьском Послании народу Казахстана речь шла о внесении изменений примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы.
– После этого была создана рабочая группа, которая с октября по сегодняшний день провела шесть рабочих заседаний. За этот период через портал eGov от граждан поступило более 1600 обращений, — отметил Есбай Амангельды.
Он уточнил, что лишь около 500 обращений напрямую касались парламентской реформы, тогда как более тысячи предложений затрагивали вопросы государственного управления и возможных изменений в Конституции в целом. В связи с этим, по его словам, были подняты дополнительные вопросы, связанные с трансформацией государственных институтов, включая предложения по таким темам, как институт вице-президента и народное собрание.
– В итоге сейчас речь может идти о внесении изменений уже не в 40, а в более чем 40 статей Конституции. Это пока не окончательная цифра, но по своему масштабу такие изменения могут быть сопоставимы с новой Конституцией, — сказал депутат.
Для качественной проработки этих инициатив, как сообщил Есбай Амангельды, была создана специальная комиссия, состав которой накануне утвердил Президент. В нее вошли порядка 120 человек – депутаты, юристы, представители общественных организаций, маслихатов регионов, а также представители разных этносов.
– С профессиональной и содержательной точки зрения к составу комиссии вопросов нет. После возможного референдума, в случае поддержки граждан, именно эта комиссия будет заниматься детальной и качественной проработкой конституционных поправок, чтобы нормы работали в интересах общества, — подчеркнул он.
Самое читаемое
- 22 погибших: В Индии продолжается охота на агрессивного дикого слона
- Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на ЧМ в Стамбуле
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень