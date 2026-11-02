В Казахстане могут начать получать питьевую воду из воздуха по израильской технологии

Казахстан изучит возможность производства питьевой воды из атмосферного воздуха по израильской технологии. Соответствующий меморандум стал одним из семи документов, которыми обменялись участники казахстанско-израильского бизнес-форума в Тель-Авиве, сообщает BAQ.KZ.

Форум «New Economy. New Opportunities» состоялся 2 ноября и объединил представителей более 100 израильских компаний, государственных органов, отраслевых организаций, казахстанского бизнеса и институтов развития.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Одной из договоренностей стало сотрудничество «Самрук-Казына Инвест» и компании Watergen. Стороны намерены изучить возможности локализации в Казахстане технологии получения питьевой воды непосредственно из атмосферного воздуха.

Еще два меморандума касаются области Абай. Региональный акимат договорился с Mekorot Development & Enterprises о сотрудничестве в сфере водного хозяйства, а с Auxbridge по вопросам цифрового развития и применения современных технологий в регионе.

В сфере здравоохранения Shoval Vantage Group и KAZAKH INVEST обменялись меморандумом о создании медицинского кластерного центра в Казахстане.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Terra-A Gaia AG определили направления сотрудничества в области цифровых активов, управления с применением искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и создания центра компетенций.

Вопросы кибербезопасности вошли в меморандум между Центром анализа и расследования кибератак и CYBERPRO AI. Документ предусматривает сотрудничество в сфере информационной безопасности.

Еще одно соглашение заключено между QazTrade и Израильским институтом экспорта и международного сотрудничества. Оно направлено на продвижение QazTrade в Израиле и расширение деловых контактов.

Всего на форуме состоялся обмен семью меморандумами, охватывающими здравоохранение, цифровизацию, информационную безопасность, водоснабжение и торговлю.

В ходе деловой программы казахстанские компании представили инвестиционные возможности в энергетике, переработке критических минералов, транспортной и цифровой инфраструктуре.

С презентациями выступили представители KAZAKH INVEST, «Самрук-Қазына», «Казахтелекома», Astana Hub, «Национальных информационных технологий», «Қазақстан Ғарыш Сапары», Q.AI, Международного финансового центра «Астана», Alem Capital и других организаций.

Участникам рассказали об инструментах поддержки инвесторов и условиях ведения бизнеса в Казахстане. Отдельно обсуждались управление водными ресурсами, современные системы орошения, переработка сельскохозяйственной продукции и цифровые решения для промышленности и сферы услуг.

Жаслан Мадиев представил подход Казахстана к развитию цифровой экономики и искусственного интеллекта. По его словам, новые технологии должны помогать предприятиям повышать производительность и решать практические задачи.

«Наша цель экспортировать услуги в сфере искусственного интеллекта и одновременно предоставлять отечественному бизнесу инструменты для конкуренции на мировых рынках», – отметил вице-премьер.

В открытии форума приняли участие министр в Министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин, заместитель генерального директора Министерства иностранных дел Израиля Яэль Равия-Цадок, генеральный директор Института экспорта Израиля Нили Шалев, вице-президент Управления инноваций Израиля Шломи Кофман и президент Ассоциации промышленников Израиля Авраам Новогроцки.

Дальнейшую проработку предложений компаний планируется вести через действующие механизмы Межправительственной комиссии.