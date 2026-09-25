В Казахстане могут обновить правила проверки официальной статистики

В Казахстане могут изменить подход к тому, как проверяют качество официальной статистики. Бюро национальной статистики изучило британскую модель, где оценивают не только точность данных, но и доверие к ним, пользу для пользователей и качество всей цепочки их подготовки, передает BAQ.KZ.

Представители Бюро посетили Управление национальной статистики Великобритании ONS и Управление по регулированию статистики OSR.

Отдельный интерес вызвал британский подход Trustworthiness, Quality and Value. Он строится вокруг трех критериев: доверие к статистике, качество данных и их практическая ценность.

Еще одно направление касается регулярной проверки статистических продуктов на соответствие установленным стандартам. Такая оценка проводится не только на финальном этапе, но и в процессе подготовки данных.

Стороны обсудили и статистику цен. Речь шла о новых источниках данных, обновлении методов расчета и модернизации действующих подходов.

Полученный опыт в Казахстане хотят учитывать при развитии собственной системы контроля качества. Среди возможных изменений называют самооценку, планирование мер по повышению качества, учет рисков и последующий мониторинг результатов.

Часть этих подходов может быть учтена при обновлении Национального стандарта качества данных Казахстана.

Бюро планирует продолжить обмен с ONS и OSR по вопросам качества статистики, новых источников данных и моделей, статистики цен и инструментов оценки статистических продуктов.