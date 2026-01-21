  • 21 Января, 17:25

В Казахстане могут ограничить доступ детям к соцсетям

Фото: BAQ.KZ - архив

В Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям, передает BAQ.KZ

Выступая на заседании Правительства с докладом о проводимой работе в рамках поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что министерством рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.

В частности, Министерством культуры и информации разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста. Законопроекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости.

– Особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. В этом направлении соответствующая работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и иные механизмы. Кроме того, на законодательном уровне будет рассмотрена возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров,  — добавила Аида Балаева.

 

