В Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям, передает BAQ.KZ.

Выступая на заседании Правительства с докладом о проводимой работе в рамках поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что министерством рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.

В частности, Министерством культуры и информации разработаны законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста. Законопроекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости.