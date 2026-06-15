Президент Казахстана и исполнительный директор Финансовой корпорации США по международному развитию обсудили расширение инвестиционного сотрудничества и перспективы новых совместных проектов, передает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с исполнительным директором Финансовой корпорации США по международному развитию (DFC) Беном Блэком. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в стратегически важных отраслях экономики, включая добычу критически важных минералов, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровизацию и искусственный интеллект.

Продолжение договоренностей с Вашингтоном

Приветствуя американского гостя, Глава государства отметил, что его визит стал продолжением договоренностей, достигнутых ранее в Вашингтоне, и важным шагом на пути укрепления сотрудничества между Казахстаном и США.

По словам Президента, в последние месяцы взаимодействие между двумя странами и регионом Центральной Азии заметно активизировалось.

"Мы полностью поддерживаем смелое видение и прагматичный подход Президента США к дипломатии. Казахстан играет активную роль в продвижении ключевых американских инициатив, включая Соглашения Авраама, Совет мира, инициативу TRIPP и другие проекты. В совокупности эти усилия придали новый импульс нашему расширенному стратегическому партнерству, которое сегодня прочно как никогда", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане продолжаются масштабные политические и экономические преобразования.

"Ваш визит проходит в период глубоких политических и экономических преобразований в Казахстане. Эти реформы направлены на переход нашей страны от ресурсозависимой модели к диверсифицированной экономике, основанной на знаниях. Инвестиционные приоритеты Вашей корпорации тесно перекликаются с повесткой развития Казахстана, и мы готовы к практическому и взаимовыгодному сотрудничеству", – отметил Президент.

По его словам, Казахстан заинтересован не только в привлечении капитала, но и в развитии новых технологий, создании современных производств и расширении международного партнерства.

В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам совместных проектов в нескольких ключевых отраслях.

Среди них развитие цепочек поставок критически важных минералов, расширение транспортной взаимосвязанности, проекты в агропромышленном комплексе, а также цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Отдельной темой переговоров стало возможное открытие постоянного представительства Финансовой корпорации США по международному развитию в Казахстане.

По мнению сторон, такой шаг может способствовать расширению инвестиционного сотрудничества и ускорить реализацию перспективных проектов в регионе.

Исполнительный директор DFC поблагодарил Главу государства за прием и отметил продуктивность встреч, которые он провел с представителями казахстанского бизнеса в Алматы.

Президент Казахстана подчеркнул важность этих переговоров и заявил о необходимости перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к реализации конкретных совместных инвестиционных проектов и дальнейшему развитию стратегического партнерства с Соединенными Штатами.