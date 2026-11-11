В Казахстане могут пересмотреть правила финансирования науки

В Казахстане могут изменить законодательство в сфере науки и порядок финансирования исследований. Депутаты Курултая готовы совместно с Правительством и научным сообществом разработать соответствующие предложения после проверки Высшей аудиторской палаты. Об этом заявил председатель Курултая Айбек Дәдебай.

Вопрос обсуждался на заседании Курултая, где заслушали отчет председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова об итогах государственного аудита расходов на развитие науки и механизмов финансирования научных исследований.

Подводя итоги обсуждения, Айбек Дәдебай подчеркнул, что наука сегодня рассматривается как стратегический ресурс, от которого зависят экономический рост и конкурентоспособность Казахстана.

Он напомнил, что в новой Конституции особое место отведено образованию, науке и инновациям.

«В Послании к народу Казахстана 28 октября Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что главной движущей силой современной эпохи являются знания, наука, инновации. Это особенно важно на данном этапе развития страны», сказал председатель Курултая.

По его словам, обсуждение результатов аудита показало необходимость дальнейшего совершенствования подходов к финансированию научной деятельности.

Депутаты подготовили ряд рекомендаций, направленных на повышение результативности государственных расходов на научные исследования.

«Правительству необходимо обеспечить качественное исполнение рекомендаций Высшей аудиторской палаты и предложений депутатов. Со своей стороны депутаты готовы совместно с Правительством и научным сообществом проработать вопросы совершенствования законодательства в сфере науки и механизмов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», заявил Айбек Дәдебай.

Речь пока идет о подготовке предложений и дальнейшей законодательной работе. Конкретные поправки и сроки их рассмотрения не названы.