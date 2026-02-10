Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительству страны предстоит принять взвешенное решение по вопросу строительства нового нефтеперерабатывающего завода на фоне сохраняющейся импортозависимости по топливу, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В Казахстане добывается около 100 млн тонн нефти в год, но из них наша страна перерабатывает только 18 млн тонн. Как следствие, будучи нефтедобывающей страной, мы из года в год испытываем дефицит дизельного топлива, существенная зависимость от импорта у нас по авиационному керосину", — отметил Президент.

По его словам, с учётом растущего спроса необходимо ускорить модернизацию действующих НПЗ.

"Это позволит увеличить общий объем переработки сырой нефти на 9 млн тонн ежегодно — с 18,4 млн тонн до 27,4 млн тонн", — сообщил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что вопрос строительства нового НПЗ требует детальной проработки.

"Правительству предстоит принять обоснованное решение насчет строительства нового НПЗ. Прежде всего, надо правильно рассчитать, откуда будет поставляться сырье, какую продукцию и в каких объемах он будет производить", — заявил Президент.

Он также отметил, что реализация проекта возможна только с участием частных инвесторов.