В Казахстане могут продлить действие пилотного проекта Tax free для иностранных туристов, предоставляющего право на возврат НДС при вывозе непродовольственных товаров за пределы ЕАЭС, передает BAQ.KZ.

Проект соответствующего приказа Министерства финансов опубликован для публичного обсуждения на платформе "Открытые НПА". Инициатива направлена на повышение туристической привлекательности страны и развитие розничного сектора, ориентированного на зарубежных гостей.

Согласно документу, программа по-прежнему будет компенсировать налог на добавленную стоимость при условии, что стоимость приобретённых товаров составляет не менее 20 МРП, однако планируется снизить минимальную сумму в одном чеке до уровня, эквивалентного 10 МРП, что вдвое расширит доступность услуги для путешественников. Также обсуждается расширение географии точек, где туристы смогут оформить Tax free, и внедрение цифровых инструментов для упрощённого оформления возврата.

Ещё одним значимым нововведением станет возможность включения казахстанской компании в качестве альтернативного оператора проекта. Это позволит создать более конкурентную среду и повысить эффективность системы возврата НДС.

Чтобы получить компенсацию, иностранный турист должен будет предъявить чек Tax free сотруднику таможенного поста при выезде из Казахстана. После проверки и проставления отметки возврат суммы НДС будет произведён автоматически.

Публичное обсуждение проекта продлится до 22 декабря, после чего Министерство финансов примет окончательное решение по дальнейшей реализации программы.