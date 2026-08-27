В Казахстане могут расширить налоговую льготу на безналичные платежи
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В Казахстане обсуждают возможность распространить освобождение от НДС на обслуживание современных безналичных платежей. Вопрос рассмотрели на 26-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина. Речь идёт о QR-платежах, переводах по номеру телефона, электронных деньгах и цифровом тенге.
Сейчас освобождение от НДС действует для операций с платежными карточками. В Проектном офисе отметили, что платежный рынок активно меняется, поэтому необходимо создать единые условия для развития безналичных расчётов и цифровых способов оплаты. Серик Жумангарин назвал развитие современных платежных инструментов позитивным направлением, однако подчеркнул необходимость оценить экономический эффект предлагаемой налоговой меры.
По итогам заседания Минфину, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручено дополнительно проработать вопрос, уточнить законодательные нормы и представить необходимые расчёты. Также участники обсудили применение нулевой ставки НДПИ для низкорентабельных месторождений твёрдых полезных ископаемых. Министерству промышленности и строительства поручено уточнить соответствующее постановление правительства.
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