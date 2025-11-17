Эксперты ОЭСР в рамках Второго экспертного обзора законодательства и политики Казахстана в сфере конкуренции рекомендовали усилить ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, передает BAQ.KZ.

По мнению международных специалистов, действующие штрафные санкции слишком мягкие и не оказывают должного воздействия на нарушителей. Сейчас размеры штрафов часто оказываются сравнительно незначительными, что снижает их превентивный эффект.

ОЭСР предлагает перейти от расчёта штрафов на основе МРП к системе, при которой они будут определяться процентом от оборота нарушителя, независимо от размера компании и организационно-правовой формы. При этом наличие отягчающих обстоятельств должно предусматривать дополнительное увеличение штрафа на заранее установленный процент.

Эксперты отмечают, что такая система обеспечит ясность, прозрачность и предсказуемость для всех участников рынка, а также повысит эффективность антимонопольного регулирования в стране.